Контрацептивная вакцина для мужчин
"Никакого побочного действия..."
Контрацептивные инъекции для мужчин могут по своей эффективности в предупреждении беременности сравниться с противозачаточными таблетками для женщин и презервативами, свидетельствуют результаты нового исследования.
Ежемесячные инъекции тестостерона временно блокируют выработку спермы и, как ожидают эксперты, могут в корне изменить контроль над рождаемостью.
Клинические испытания вакцины проводились в Китае, и из ста мужчин, которые получали уколы, ребенок родился только у одного. Об этом пишет журнал Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.
Через полгода после прекращения инъекций выработка сперматозоидов возвращалась к нормальному уровню.
Активисты кампании по контролю над рождаемостью приветствовали эти сообщения. По их словам, инъекции предоставят парам возможность выбора и позволят мужчинам разделить ответственность за использование противозачаточных средств.
Однако эксперты указывают, что нужны дополнительные проверки вакцины с тем, чтобы убедиться в ее безопасности.
Ранее попытки разработать эффективное и удобное противозачаточное средство для мужчин кончались неудачей из-за того, что они были ненадежны и имели побочные эффекты - такие, как резкие перепады настроения и снижение полового влечения.
Несмотря на то, что инъекции не имеют никаких серьезных побочных эффектов, около трети из 1045 мужчин, принимавших участие в испытаниях препарата, рассчитанных на два с половиной года, выбыли из них до конца срока, не объяснив причин.
Глава проекта И Цюнь Гу из Национального исследовательского института семейного планирования в Пекине заявил, что "для пар, которые не могут или предпочитают не использовать контрацептивные средства для женщин, альтернативой были только вазэктомия (мужская стерилизация), презервативы и прерванный половой акт".
"Наше исследование показывает, что мужская гормональная контрацептивная схема инъекций может стать потенциально новой и эффективной альтернативой", - сказал он.
По его словам, если дополнительные тесты окажутся успешными, препараты можно будет массово применять уже через пять лет.
Лоренс Шо из Лондонского центра по борьбе с бесплодием London Bridge Fertility Centre указал, что "если появится подобный мужской контрацептив, это будет большим достижением, которое обеспечит больше возможностей".
"До сих пор в распоряжении мужчин были только презервативы, и противозачаточные средства должны были использовать, в основном, женщины, - добавил он. - Однако подобные работы с тестостероном уже велись и раньше. Нужно тщательно проверить, что этот метод безопасен".
По его словам, противозачаточные таблетки для женщин по-прежнему остаются более эффективным средством, чем любая новая вакцина. Но в реальности они могут оказаться равнозначны, поскольку таблетку можно забыть принять.
Представительница благотворительной организации Marie Stopes International заявила, что "это - очень позитивный шаг".
"Чем больше выбор контрацептивных средств, тем лучше. Однако, если вакцина действительно появится, мужчины должны помнить, что она не защитит их от передаваемых половым путем инфекций, и они должны пользоваться презервативами", - добавила она.
Ребекка Финдлей из Ассоциации семейного планирования говорит, что мужчины будут рады появлению нового метода контрацепции.
"В прошлом в наших опросах мы спрашивали мужчин, согласятся ли они использовать гормональные противозачаточные средства и треть опрошенных дала утвердительный ответ", - сказала она.
"Нужно продолжать исследования, чтобы убедиться в том, что новый метод безопасен и эффективен. Однако мужчины будут рады этой работе, которая позволит им иметь больший контроль в вопросах планирования семьи", - добавила Ребекка Финдлей.