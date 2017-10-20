Гройсману нужны специалисты для проведения медицинской реформы

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман инициирует создание группы специалистов для качественного внедрения изменений в системе здравоохранения, подготовленных правительством и принятых Верховной Радой.

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Об этом глава правительства сказал в своем видеообращении.

Он поблагодарил президента, руководителей и членов наибольших фракций парламента, внефракционных депутатов, отдавших свои голоса за законопроекты, которые учреждают медицинскую реформу и изменение системы, которая десятилетиями была «недоброжелательной ни к врачам, ни к пациентам».

Ключевыми ориентирами реформы, по словам Гройсмана, определены доступность качественной медицинской услуги на любом уровне - от ФАПа до поликлиники и специализированных учреждений, надлежащее финансирование системы здравоохранения, а также введение достойной оплаты труда врачей.

«Это тот комплекс, который в совокупности с модернизацией оборудования позволит изменить качество здравоохранения», - уверен Гройсман.

Он добавил, что будет сформирована группа по внедрению проекта, в которой будут работать депутаты и врачи, чтобы качественно начать изменения.

«Я знаю, что это непросто и ответственно. Но я готов брать на себя ответственность. Этой осенью мы приняли решение о реформе образования, реформе пенсионной системы, сейчас - о реформе медицины. Мы начинаем введение реформ. И мы будем видеть, что за этими реформами будет другое качество жизни граждан», - подчеркнул премьер.

Как сообщал УНИАН, сегодня Верховная Рада приняла правительственный закон «О государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств», которым государство гарантирует полную оплату, согласно тарифу, за счет средств госбюджета предоставления гражданам необходимых им медицинских услуг и лекарственных средств, предусмотренных программой медицинских гарантий.

Также парламент принял за основу изменения в Бюджетный кодекс, необходимые для реализации финансирования медицинской реформы.

Кроме того, Верховная Рада приняла в первом чтении президентский проект закона о повышении доступности и качества медицинского обслуживания в сельской местности (№7117).