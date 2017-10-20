В Представительстве ЕС надеются, что медреформа в Украине будет воплощена должным образом

В Представительстве Европейского Союза в Украине выражают надежду, что реформа системы здравоохранения в стране будет воплощена должным образом.

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Об этом говорится в сообщении Представительства Евросоюза в микроблоге Twitter.

«Поздравляем Верховную Раду с принятием медицинской реформы! Надеемся, что будет быстро и должным образом воплощена. Здоровье украинцев того стоит!», - отметили европейские дипломаты.

Как сообщал УНИАН, за принятие двух законопроектов по медицинской реформе сегодня в Верховной Раде проголосовали 240 народных депутатов из 343, зарегистрированных в сессионном зале.

Согласно тексту законопроекта, подготовленного ко второму чтению, государство гарантирует полную оплату, согласно тарифу, за счет средств государственного бюджета предоставление гражданам необходимых им медицинских услуг и лекарственных средств, предусмотренных программой медицинских гарантий.

За счет госбюджета отдельно осуществляется финансовое обеспечение программ общественного здоровья, меры борьбы с эпидемиями, проведение медико-социальной экспертизы, деятельности, связанной с проведением судебно-медицинской и судебно-психиатрической экспертиз и других программ в области здравоохранения, обеспечивающие выполнение общегосударственных функций, согласно перечню, утвержденному Кабинетом министров.

В рамках программы медицинских гарантий государство гарантирует гражданам, иностранцам и лицам без гражданства, которые постоянно проживают на территории Украины, и лицам, признанным беженцами, и лицам, которые нуждаются в дополнительной защите, полную оплату за счет средств госбюджета необходимых им медицинских услуг и лекарственных средств, связанных с предоставлением: экстренной, первичной, вторичной (специализированной), третичной (высокоспециализированной) и паллиативной медицинской помощи; медицинской реабилитации; медицинской помощи детям до 16 лет и медицинской помощи в связи с беременностью и родами.