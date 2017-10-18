Врач рассказал об основных симптомах низкого иммунитета

Доцент кафедры детских инфекционных болезней и детской иммунологии НМАПО им.Шупика Федор Лапий отмечает: причина частых болезней – в образе жизни, пишет Украинская правда.

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"Вы должны следить за своим питанием, мыть руки и не трогать ими лицо, исключить вредные привычки. Это поможет повысить местный иммунитет", - сказал Лапий.

Он назвал основные симптомы, свидетельствуют о проблемах функционирования иммунной системы.

"В соответствии с рекомендациями Европейского сообщества иммунологов и медицинских экспертов фонда JMF вам срочно необходимо обратиться к врачу, если вы обнаружили следующее: у вас было 8 и более гнойных отитов в течение года; 2 и более тяжелых синуситов в течение года; 2 и более пневмонии в течение года; вы пьете антибиотики в течение 2 месяцев, и они вам не помогают; у вас были осложнения при проведении вакцинации ослабленными вакцинами; у вас бывают рецидивирующие глубокие абсцессы кожи и мягких тканей", - отметил Лапий.

Он подчеркнул, что следует обеспокоится, если речь идет о тяжелых и частых бактериальных инфекциях, а не вирусных.