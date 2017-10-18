Правительство утвердило порядок ведения Единого демографического реестра
13:26, 18 октября 2017Страна
255 0
Решение принято без обсуждения.
Постановление принято сегодня на заседании правительства / УНИАН
Кабинет министров Украины утвердил порядок ведения Единого государственного демографического реестра и предоставления из него информации, взаимодействия между уполномоченными субъектами, а также осуществления идентификации и верификации.
Читайте такжеДемографическая ситуация в Украине: на 100 умерших - 61 родившихся
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление принято сегодня на заседании правительства.
Решение принято без обсуждения.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter