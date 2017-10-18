Правительство утвердило порядок ведения Единого демографического реестра

13:26, 18 октября 2017
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Решение принято без обсуждения.

УНИАН

Кабинет министров Украины утвердил порядок ведения Единого государственного демографического реестра и предоставления из него информации, взаимодействия между уполномоченными субъектами, а также осуществления идентификации и верификации.

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Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление принято сегодня на заседании правительства.

Решение принято без обсуждения.

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Теги: #демографическая ситуация в Украине#демографический реестр