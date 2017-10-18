Верховная Рада продолжила рассматривать поправки к законопроекту о медицинской реформе

Верховная Рада Украины продолжила рассматривать поправки к правительственному проекту закона о государственные финансовые гарантии оказания медицинских услуг и лекарственных средств (№6327).

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Как передает корреспондент УНИАН, накануне парламент дошел до 250-й поправки к законопроекту, который рассматривается во втором чтении. Всего их было подано 893.

На утреннем заседании зарегистрировались 307 депутатов, хотя визуально их на тот время было, ориентировочно, около 100. Для принятия решений парламенту необходимо минимум 226 голосов депутатов.

Как сообщал УНИАН, 17 октября ВР начала рассмотрение во втором чтении правительственного проекта закона о государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств (регистрационный номер 6327). За вчерашний день было рассмотрено 249 поправок. Ни одна из них не была поддержана. В сессионном зале во время рассмотрения было незначительное количество депутатов, порой даже недостаточное для принятия решений вообще.

Председатель ВР Андрей Парубий выразил надежду, что парламенту удастся рассмотреть все поправки, поступившие к законопроекту, в четверг, 19 октября.

По словам заместителя председателя Комитета ВР по вопросам здравоохранения, народного депутата от "Самопомочи" Ирины Сысоенко, законопроектом не предусмотрена сооплата граждан за услуги врачей, за медицинское обслуживание будет платить государство.

В законопроекте говорится, что государство будет оплачивать не только первичную, экстренную и паллиативную медицинскую помощь, но и обязательным для оплаты со стороны государства будет предоставление медпомощи второго уровня, оплата высокоспециализированной медицинской помощи, оплата предоставления медпомощи детям до 16 лет, ведения беременности и родов.

В законопроекте сохраняются все льготы в сфере здравоохранения для ветеранов войны, участников боевых действий, инвалидов-чернобыльцев, военнослужащих различных силовых ведомств и других категорий населения.

Также определено, что при расчете стоимости тарифов на медицинские услуги и корректировке коэффициентов на услуги по медицинскому обслуживанию должна быть учтена заработная плата медицинского работника, размер которой должен быть не менее 250% средней зарплаты в Украине за июль года, предшествующего году, в котором применяются такие тарифы и корректирующие коэффициенты.

Законопроект «О государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств» (№ 6327) парламент принял в первом чтении 8 июня.