У украинского туриста подозревают грипп A/H1N1
17:05, 08 мая 2009Страна
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Помещен в карантин во Вьетнаме
Один украинец, двое российских туристов и гражданка Канады с высокой температурой помещены в карантин на пограничном пункте Лаобао в центральной вьетнамской провинции Куангчи на границе с Лаосом
Украинец, россияне и гражданка Канады прибыли во Вьетнам из Лаоса на туристическом автобусе. Они были помещены в карантин, после того, как у всех четырех во время медицинской проверки была выявлена повышенная температура тела.
Сегодня будет проведено комплексное обследование туристов на предмет заражения вирусом гриппа A/H1N1.
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