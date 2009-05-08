У украинского туриста подозревают грипп A/H1N1

Один украинец, двое российских туристов и гражданка Канады с высокой температурой помещены в карантин на пограничном пункте Лаобао в центральной вьетнамской провинции Куангчи на границе с Лаосом

Украинец, россияне и гражданка Канады прибыли во Вьетнам из Лаоса на туристическом автобусе. Они были помещены в карантин, после того, как у всех четырех во время медицинской проверки была выявлена повышенная температура тела.

Сегодня будет проведено комплексное обследование туристов на предмет заражения вирусом гриппа A/H1N1.

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