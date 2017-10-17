ВР рассмотрела 249 поправок к законопроекту о медицинской реформе

Верховная Рада Украины рассмотрела 249 поправок к правительственному проекту закона о государственные финансовые гарантии оказания медицинских услуг и лекарственных средств (№6327).

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Как передает корреспондент УНИАН, завтра депутаты продолжат рассмотрение законопроекта с 250-й поправки. Всего в законопроект было подано 893 поправки.

Ни одна поправка, поставленная сегодня на голосование, в частности, на подтверждение, поддержана не была. В сессионном зале во время рассмотрения было незначительное количество депутатов, порой даже недостаточное для принятия решений вообще.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 октября, ВР начала рассмотрение во втором чтении правительственный проект закона о государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств (регистрационный номер 6327). Председатель ВР Андрей Парубий выразил надежду, что парламенту удастся рассмотреть все поправки, поступившие в законопроект, в четверг, 19 октября.

Как сообщила заместитель председателя Комитета ВР по вопросам здравоохранения, народный депутат от «Самопомочи» Ирина Сысоенко, законопроектом не предусмотрена сооплата граждан за услуги врачей, за медицинское обслуживание будет платить государство.

В законопроекте говорится, что государство будет оплачивать не только первичную, экстренную и паллиативную медицинскую помощь, но и обязательным для оплаты со стороны государства будет предоставление медпомощи второго уровня, оплата высокоспециализированной медицинской помощи, оплата предоставления медпомощи детям до 16 лет, ведение беременности и оплата родов.

«Программы общественного здоровья, меры борьбы с эпидемиями, проведение медико-социальной экспертизы, деятельность, связанная с проведением судебно-медицинской и судебно-психиатрической экспертизы, и другие программы в области здравоохранения, которые обеспечиваются выполнением общегосударственных программ, четко утверждаются Кабинетом министров Украины и сохранены в полном объеме», - отметила Сысоенко.

В законопроекте сохраняются все льготы в сфере здравоохранения для ветеранов войны, участников боевых действий, инвалидов-чернобыльцев, военнослужащих различных силовых ведомств и других категорий населения.

В законопроекте определено, что при расчете стоимости тарифов на медицинские услуги и корректировке коэффициентов на услуги по медицинскому обслуживанию должна быть учтена заработная плата медицинского работника, размер которой должен быть не менее 250% средней зарплаты в Украине за июль года, предшествующего году, в котором применяются следующие тарифы и корректирующие коэффициенты.

«В этом законопроекте вовсе не идет речь о закрытии больниц, об их приватизации, или о любых других вещах, которые не имеют никакого отношения к этому законопроекту», - отметила Сысоенко.

Законопроект «О государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств» (регистрационный номер 6327) парламент принял в первом чтении 8 июня.