Спазмалгон - запрещенный наркотик

Правоохранительные органы расширили черный список запрещенных в Украине лекарственных препаратов.

Под запрет свободной продажи попало семь достаточно популярных препаратов: Спазмолекс, Залдиар, Зестра, Кодтерпин, Эффект, Спазмалгон и Коаксил. По мнению милиции, они используются как легкие наркотики.

Только за год от передозировки ими в Луганском регионе погибли трое человек. Милиция убеждена в том, что если эти препараты продавать по рецептам, то можно спасти не одну жизнь.

Однако аптекари с правоохранителями не соглашаются. Они считают, что указанные препараты - одни из наиболее потребляемых. К примеру, Зестра помогает при аллергии, Кодтерпин - от кашля, Коаксил имеет успокоительное действие. Потому продавать их по рецептам, как например, Трамадол означало бы навредить больным людям, отмечают фармацевты.

В состав препаратов, которые правоохранители внести в черный список, психотропные вещества не входят. Однако во взаимодействии с другими препаратами они вызывают наркотическую эйфорию - их действие подобно трамадолу, утверждают в наркодиспансере.

Отметим, в марте этого года Минздрав Украины сообщил, что в украинских аптеках свободно продаются препараты, побочные эффекты которых могут представлять чрезмерный риск для людей. Поэтому министерство обязалось составить черный список подобных лекарств.

korrespondent.net