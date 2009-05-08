Путешествуя по свету, учитывайте ситуацию с вирусом A/H1N1

Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины при планировании зарубежных поездок учитывать ситуацию с распространением опасного для жизни людей вируса A/H1N1.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

Как сообщал УНИАН, по информации Оперативного штаба Минздрава по реагированию на ситуацию по распространению гриппа A/H1N1 в мире и координации действий по предупреждению занесения вируса в Украину, по состоянию на 6 час 8 мая 2009 г. из 24 стран мира поступили официальные сообщения о 2371 случае инфицирования этим заболеванием. В частности, из Мексики поступило сообщение о 1112 подтвержденных случаях заболевания, в том числе 42 летальных. Правительство Соединенных Штатов Америки сообщило о 896 лабораторно подтвержденных случаях заболевания людей, 2 из которых закончились летально. Сообщение о лабораторно подтвержденных случаях без смертельных случаев также поступили из Австрии (1), Канады (201), Китая, Гонконгской Специальной Административной Области (1), Коста-Рики (1), Колумбии (1), Дании (1), Сальвадора (2), Франции (5), Германии (10), Гватемалы (1), Ирландии (1), Израиля (6), Италии (5), Нидерландов (2), Новой Зеландии (5), Португалии (1), Польши (1), Республики Корея (3), Испании (81), Швеции (1), Швейцарии (1), Соединенного Королевства (32).

В Минздраве отмечают, что в Украине случаев заболевания гриппом А (H1N1) не зарегистрировано.