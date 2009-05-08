Гормон эстроген - центральный регулятор слуха у людей

Медики из университета города Рочестер в Англии провели исследование, по итогам которого выяснилось, что женский половой гормон эстроген помимо своей прямой функции также влияет на слуховые функции людей. Эстроген играет ключевую роль в процессе восприятия слуховой системой звуков.

До сих пор считалось, что половые гормоны являются тем подвидом гормонов, которые не имеют дополнительных биологических функций, однако теперь очевидно, что это не так. Более того, специалисты не исключают влияние эстрогена и на другие органы восприятия ощущений человека, например на обоняние. В публикации в научном журнале Journal of Neuroscience специалисты пишут: понимание того, как эстроген влияет на мозговое восприятие звука, открывает путь к новым видам лечения слуховых расстройств.

"Мы обнаружили, что эстроген делает то, чего от него никто не ожидал. Именно этот гормон является ключевым химическим соединением для мозговой деятельности по интерпретации аудио-информации. Традиционно эстроген считался "медленным" гормоном - его влияние на организм сказывалось лишь спустя месяцы или даже годы, но здесь он выступает как сверхбыстрый - его воздействие измеряется миллисекундами", - говорит Рафаэль Пино, ассистент кафедры неврологии университета Рочестера.

Пино говорит, что ранее воздействие эстрогена было доказано лишь на женские организмы. Так, низкий уровень этого гормона у женщин провоцировал менопаузы, а также снижал слуховой порог. Именно последнее обстоятельство и привлекло ученых. В процессе исследований выяснилось, что эстроген влияет на слух и в организмах мужчин.

"Нам удалось доказать, что эстроген имеет важное молекулярное соединение, поддерживающее мозговые сигналы для интерпретации звука. Теперь очевидно, что эсторген одинаково важен как для женщин, так и для мужчин, а его роль уже выходит за рамки полового гормона", - пишет он.

Медики экспериментально доказали, что повышения уровня эстрогена в организме любого человека ведет к повышению активности слуховых нейронов, а также к созданию более комплексных нейронных сетей, отвечающих за обработку звука. "Наиболее неожиданным нам видится тот факт, что блокировка эстрогена или препятствие к попаданию гормона в клетки мозга почти миллиграммновенно снижает слуховую активность", - говорит Пино.

Также исследователи доказали, что именно эстроген требуется для активации генов, инструктирующих головной мозг для работы с воспоминаниями звуков и их сопоставлением. "Здесь выясняется, что эстроген играет двоякую роль - он модулирует получением сигналов слуховыми нейронами, а также инициирует клеточные процессы, активирующие другие гены, отвечающие за память", - говорит ученый. "Сейчас мы с большой долей уверенности можем говорить, что эстроген - это центральный регулятор слуха у людей".

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