Мята поможет похудеть

Все мы хорошо знаем такое растение, как мята, и, наверное, первое, что вспоминаем о его полезных свойствах, это то, что мяту применяют при желудочно-кишечных расстройствах. Однако это далеко не единственная возможность использовать данное растение на пользу себя и своим близким.

1. Скраб для ног с мятой помогает снять усталость.

Рецепт. Смешайте 100гр. морской соли, 40 гр. оливкового масла, 6 капель масла перечной мяты. Вотрите массирующими движениями данный состав в ступни ног, затем смойте. Соль будет действовать, как эксфолиант, а содержащийся в мяте ментол, – снимать усталость в мышцах.

2. Мята для здоровья кожи головы.

Рецепт. Положите веточки мяты и розмарина в 240 гр. яблочного уксуса, дайте настояться в течение недели. Используйте настой для ополаскивания волос после мытья шампунем. Данный настой очищает кожу головы, препятствуя образованию белых хлопьев (которые мы часто называем перхотью, но это не всегда так), снимает раздражение, которое может вызывать шампунь, и дезинфицирует.

3. Чай с мятой помогает при различных желудочно-кишечных расстройствах.

Мята расслабляет мышцы желудочно-кишечного тракта и облегчает колики. Кроме того, мята помогает при различных кишечных расстройствах, вызванных употреблением некачественных продуктов, а также при тошноте во время беременности.

4. Мята помогает похудеть.

Хотите избавиться от парочки лишних килограммов после зимы? Тогда вдыхайте запах свежей мяты каждые два часа. Это помогает употреблять на 23% меньше калорий, чем обычно. Если не можете найти свежую мяту, то попробуйте заменить ее маслом перечной мяты.

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