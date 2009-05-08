В Украине на сегодня случаев заболеваний гриппом A(H1N1) нет

По состоянию на сегодняшний день в Украине случаев заболеваний гриппом A(H1N1) не зарегистрировано.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

По информации Оперативного штаба Минздрава по реагированию на ситуацию с распространением гриппа A(H1N1) в мире и координации действий о предупреждении занесения вируса в Украину, по состоянию на 6 час. 8 мая 2009 г. из 24 стран мира поступили официальные сообщения о 2371 случае инфицирования этим заболеванием.

В частности, из Мексики поступило сообщение о 1112 подтвержденных случаев заболевания, в том числе 42 летальных. Продолжаются лабораторные исследования ранее отобранного материала от больных.

Правительство Соединенных Штатов Америки сообщило о 896 лабораторно подтвержденных случаев заболевания людей, 2 из которых закончились летально.

Сообщение о лабораторно подтвержденных случаях без смертельных случаев также поступили из Австрии (1), Канады (201), Китая, Гонконгской Специальной Административной Области (1), Коста-Рика (1), Колумбии (1), Дании (1), Сальвадора (2), Франции (5), Германии (10), Гватемалы (1), Ирландии (1), Израиля (6), Италии (5), Нидерландов (2), Новой Зеландии (5), Португалии (1), Польши (1), Республики Корея (3), Испании (81), Швеции (1), Швейцарии (1), Соединенного Королевства (32).

В Минздраве отмечают, что в Украине случаев заболевания гриппом А не зарегистрировано.

В то же время, продолжается мониторинг за заболеваемостью гриппом и острыми респираторными инфекциями. В частности, Государственная санитарно-эпидемиологическая служба продолжает проведение противоэпидемических мероприятий в отношении лиц, прибывающих в Украину из стран, на территории которых зарегистрированы случаи заболевания гриппом A (H1N1).