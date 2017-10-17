Сегодня перед заседанием ВР Супрун встретится с народными депутатами по поводу медицинской реформы

Сегодня перед заседанием Верховной Рады.а. министра здравоохранения Ульяна Супрун встретится с народными депутатами Украины по поводу медицинской реформы.

Читайте такжеПочти 70 % жителей Украины-за недостатка средств лечатся самостоятельно - Супрун

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

Он отметил, что встреча будет проходить с 12.00 до 13.00 (сегодняшнее заседание парламента начинается в 13.00 - УНИАН).

Парубий заметил, что Супрун встретится «с теми народными депутатами, которые требуют дополнительных уточнений по медицинской реформе».

«На этой встрече необходимо уточнить, на какой конечный вариант мы можем выйти - мы имеем базовый законопроект и имеем работу комитета и правки, которых почти 900», - сказал он.

Парубий заверил, что медицинскую реформу ВР рассмотрит по полной процедуре.

Как сообщал УНИАН, сегодня Верховная Рада должна рассмотреть законопроекты о медицинской реформе.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал народных депутатов на этой неделе принять два законопроекта о медицинской реформе: проект закона о государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств (регистрационный номер 6327) и проект закона о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины об обеспечении государственных финансовых гарантий предоставления медицинских услуг и лекарственных средств (регистрационный номер 6604).

8 июня Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект «О государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств» (регистрационный номер 6327).