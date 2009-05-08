США выделят $ 63 миллиарда для мирового здравоохранения
11:26, 08 мая 2009Страна
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Львиная часть - на борьбу с эпидемиями
Президент США Барак Обама попросил Конгресс выделить 63 миллиарда долларов в течение следующих шести лет на поддержку здравоохранения в развивающихся странах, сообщает The New York Times.
Большая часть этой суммы будет потрачена на финансирование уже существующих программ. Так на борьбу со СПИДом, туберкулезом и малярией планируется потратить 51 миллиард долларов.
Оставшиеся 12 миллиардов будут распределены между несколькими программами, среди которых борьба с тропическими заболеваниями и укрепление материнского здоровья.
Основные статьи расходов бюджета США уже были представлены Белым домом. Более подробное обсуждение бюджета планируется провести в будущий четверг.
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