США выделят $ 63 миллиарда для мирового здравоохранения

Президент США Барак Обама попросил Конгресс выделить 63 миллиарда долларов в течение следующих шести лет на поддержку здравоохранения в развивающихся странах, сообщает The New York Times.

Большая часть этой суммы будет потрачена на финансирование уже существующих программ. Так на борьбу со СПИДом, туберкулезом и малярией планируется потратить 51 миллиард долларов.

Оставшиеся 12 миллиардов будут распределены между несколькими программами, среди которых борьба с тропическими заболеваниями и укрепление материнского здоровья.

Основные статьи расходов бюджета США уже были представлены Белым домом. Более подробное обсуждение бюджета планируется провести в будущий четверг.

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