Храп опасен для здоровья

Храп - одно из самых распространенных проявлений синдрома обструктивного апноэ сна (СОАС), который поражает порядка 5% мужчин и женщин средних лет. Синдром фактически представляет собой временную блокировку зева во время сна. Происходит остановка дыхания на десять секунд и более, и так до 30 раз за ночь. Закрытие воздушных путей и рождает характерный звук храпа. Естественно, в процессе нарушается функция сна.

Но даже среди врачей остается низкой осведомленность о том, что такое СОАС. Хотя это состояние представляет вполне определенную опасность во многих отношениях. Фрагментированный сон и образующийся из-за задержки дыхания дефицит кислорода влекут за собой множество неприятных последствий: от гипоксии страдают все органы, в первую очередь сердце и мозг. Человек, лишенный качественного восстанавливающего сна, находится в состоянии хронической усталости, не может сконцентрироваться в течение дня. Он страдает дневной сонливостью, что грозит серьезными последствиями. В частности, к ним относится опасность ДТП - по крайней мере 25% тех водителей, у кого зарегистрирован СОАС, засыпали за рулем хотя бы однажды.

До недавнего времени врачи считали, что в их арсенале есть лучший комплекс мероприятий по контролю за кратковременными остановками дыхания во время сна. 25 лет назад был разработан метод принудительной вентиляции верхних дыхательных путей, который затем стал признанным общеевропейским стандартом борьбы с СОАСом. Однако часть пациентов, применявших этот метод, продолжала страдать повышенной сонливостью днем.

Команда ученых лаборатории сна (Sleep Laboratory, Exploration Fonctionnelle Cardio-Respiratoire University Hospital) в Гренобле под руководством Жан-Луи Пепана (Jean-Louis Pépin) решила пролить свет на данный парадокс и подключила 502 мужчин из 37 клиник во Франции в возрасте до 59 лет. 78% из них добросовестно выдержали лечение, получая принудительную вентиляцию в течение трех часов за ночь на протяжении года. Кроме общего состояния, качества сна и удовлетворенности лечением врачи оценивали качество жизни и уровень дневной сонливости у храпящих мужчин.

К удивлению, выяснилось, что те, кто продолжал спать днем даже после длительного лечения, были в среднем на шесть лет моложе остальных, чьи признаки сонливости исчезли. «Самые молодые и как следствие самые сонные пациенты являются наиболее уязвимыми и требуют пристального внимания», - предупреждает Пепан. Что и обещает им предоставить, вплотную занявшись изучением нераскрытого явления. Он считает, что апноэ не только грозит сердечными проблемами, но и может затрагивать структуры мозга.

infox.ru