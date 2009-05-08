В 23 странах мира уже 2099 случая инфицирования гриппом A(H1N1)

Всемирная организация здравоохранения сообщает уже о 2099 случаях инфицирования гриппом A(H1N1) в 23 странах мира.

Как сообщается на официальном сайте ВОЗ, состоянием на вчерашний день, 7 мая, из 23 стран поступили официальные подтверждения о 2099 случаях инфицирования гриппом A(H1N1).

Так, из Мексики сообщили о 1112 лабораторно подтвержденных случаях заболевания людей, 42 из которых закончились смертельным исходом. США заявляют о 642 лабораторно подтвержденных случаях заболевания людей, два из которых закончились смертельным исходом.

Также сообщения о лабораторно подтвержденных случаях без смертельных исходов поступили из следующих стран: Австрии (1), Гватемалы (1), Германии (9), Дании (1), Израиля (4), Ирландии (1), Испании (73), Италии (5), Канады (201), Китая, Специального административного района Гонконг (1), Колумбии (1), Коста-Рики (1), Нидерландов (1), Новой Зеландии (5), Португалии (1), Республики Корея (2), Сальвадора (2), Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии (28), Франции (5), Швеции (1) и Швейцарии (1).

Как сообщал УНИАН, вчера, 7 мая, Министерство здравоохранения Украины заявило, что случаев заболевания гриппом А/H1N1 на территории страны не зарегистрировано, мониторинг заболеваемости гриппом и острыми респираторными инфекциями продолжается. Государственная санэпидемслужба Украины продолжает проведение противоэпидемических мероприятий в отношении лиц, прибывающих в Украину из стран, на территории которых зарегистрированы случаи заболевания гриппом A/H1N1.