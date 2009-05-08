Доктор Смерть прочитает лекции

Филипп Нитшке, австралийский врач, известный как доктор Смерть, проведет в Британии ряд семинаров по эвтаназии, пишет The Times.

Доктор Нитшке, уже умертвивший четырех добровольцев, когда эвтаназия была временно легализована в Австралии, рассказал во время одного из своих семинаров, перед каким выбором оказывается человек в подобных случаях: смерть от продолжительной и мучительной болезни в больнице, в окружении чужих людей, или быстрый и безболезненный уход в мир иной в домашней обстановке.

Как говорится в сообщении издания, кредо доктора Смерть - Я бы хотел умереть как собака, а наиболее предпочтительное средство, чтобы уйти с жизни - нембутал с виски. Распространение нембутала, который используется для усыпления домашних животных, строго контролируется в Британии, однако в Мексике, к примеру, он продается без рецепта, отмечает автор статьи.

"Я не могу потакать незаконным действиям, но я знаю сотни людей, купивших нембутал в Мексике и без проблем вернувшихся в эту страну", - заявляет он.

www.inopressa.ru