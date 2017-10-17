Гройсман призвал депутатов принять законопроекты по медицинской реформе

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал народных депутатов принять законопроекты по медицинской реформе.

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Об этом он написал в своем Twitter.

"Обращаюсь к каждому народному депутату и призываю объединиться, чтобы начать построение качественно новой системы финансирования здравоохранения", - подчеркнул премьер.

Как сообщал УНИАН, 10 октября председатель Верховной Рады Андрей Парубий проинформировал, что на следующей неделе парламент будет работать в пленарном режиме 17-20 октября) депутаты рассмотрят законопроекты относительно проведения медицинской реформы.

8 июня Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона «О государственные финансовые гарантии оказания медицинских услуг и лекарственных средств» (регистрационный № 6327). Этот законопроект является одним из нескольких необходимых для проведения медицинской реформы.