Чем опасны переживания

Не важно, переживаете ли вы от потери работы, неурядиц в семье или просто от того, что вам нахамили в трамвае, реакция на стресс примерно одна и та же: снижается способность концентрироваться, работать, запоминать, появляется негативное восприятие мира и неуверенность в себе. Эти и другие хронические переживания нарушают не только психологическое состояние, но и запускают в организме процессы, которые приводят к ишемической болезни сердца, жестко "бьют" по иммунитету и половой системе. Кстати, по последним наблюдениям медиков, именно из-за постоянных стрессов более 70% жителей больших городов предрасположены к болезни Альцгеймера. Остерегайтесь кофеина: чай, кофе, алкоголь, газированные напитки на основе колы возбуждают нервную систему и поддерживают стрессовое состояние организма.