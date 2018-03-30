Грибок на ногтях: Вымыслы и правда

Как только наступают тёплые деньки, к врачам выстраиваются очереди из людей, которые не могут носить открытую обувь. Грибок ногтей - болезнь, которую не скроешь. Самые распространённые мифы развеивает специалист.

Миф 1. Заражение грибком можно определить по внешнему виду кожи и ногтей

- Можно только предположить его наличие, - говорит Виктория Рукавишникова, кандидат медицинских наук, отделение микологии ГНЦ дерматовенерологии Росмедтехнологий. - Дело в том, что ногти могут меняться под воздействием физических и химических факторов, домашней работы, из-за приёма лекарств, стрессов. Грибок способен изображать псориаз, нейродермит и т. д. Многих людей годами безуспешно лечат от грибка, они принимают сильнейшие лекарства, а на самом деле диагноз совсем другой. По этой же причине нельзя заниматься самолечением. При подозрении на грибок обязательно нужно показаться врачу - только он определит, что у вас за болезнь.

Грибок поражает кожу и ногти. На коже обычно появляется шелушение - в виде пластинок, колечек, может быть и муковидным (когда бороздки кожи как бы посыпаны мукой). Возможно появление пузырьков, которые могут нагнаиваться и вскрываться. Ногти могут утолщаться, разрушаться, как бы отделяться от ногтевого ложа, изменять цвет.

Миф 2. Грибком чаще заражаются в бане или в бассейне

В этих местах действительно повышенная влажность, кожа распаривается и легко отделяется от тела заражённого человека, её частички оседают на пол, откуда могут "прилепиться" к ногам других посетителей. Однако опасность подстерегает вас на каждом шагу. Если вы наденете одежду, которая соприкасалась с телом больного человека, вытретесь полотенцем, которым он недавно вытирался, тоже можете подхватить грибок. Все знают, что нельзя носить чужую обувь. В том числе тапочки, которые вам предлагают в гостях. Приносите свои! Босиком ходить тоже не выход - частички кожи с грибами могут попасть к вам с пола. Защитить вас могут обычные носки. Но лучше не капроновые - они слишком тонкие и задерживают пот. Мерить обувь в магазине лучше на хлопчатобумажный носок.

- Заразиться можно в общественном транспорте через поручни, за которые подержался больной, - предупреждает Виктория Рукавишникова. - У нас была пациентка, которая подхватила грибок в фитнес-клубе через тренажёры. Он подстерегает вас даже на пляже - песок смешивается с частичками больной кожи. Источником заражения могут стать даже лежаки. У нашей пациентки, которая посидела в шезлонге, на ягодицах образовались очаги грибов, которые обычно поражают стопы. Выход - ходить на пляж со своими обувью и полотенцем. Последнее нужно регулярно стирать и проглаживать влажным утюгом (или отпаривать), поскольку грибы погибают при 100 градусах.

Миф 3. Если нашли грибок, надо выкинуть всю свою обувь

Нет, достаточно обработать её. Есть специальный аппарат, который помещается в обувь, выделяет ультрафиолет и оказывает антигрибковое действие. Солнце и батарея, кстати, грибы не убивают. Можно обработать обувь изнутри 40%-ным раствором уксуса (для этого уксусную эссенцию разводят водой) или купить недорогие отечественные средства для обработки в аптеке. Например, жидкость "Самаровка" или 1%-ный хлоргексидин биглюконат (гибитан). Протереть ими обувь изнутри, подержать в герметичном пакете 2-3 часа. Другой вариант - обработать обувь 25%-ным формальдегидом. После следует протереть обувь нашатырным спиртом - это снижает риск аллергии. Нательное и постельное бельё, чулки, носки, колготки также лучше продезинфицировать, постирать и, если возможно, прогладить влажными.

Миф 4. Грибок нельзя вылечить полностью

Чем хуже иммунитет и чем больше у человека хронических заболеваний, тем тяжелее избавиться от грибка. В некоторых случаях он поражает складки рук, ног, живота, груди. В одном случае из пяти грибок с ног переходит на руки. Однако в большинстве случаев он излечим.

Остальным - тем, кому лечиться нельзя из-за плохого здоровья, - можно сделать болезнь незаразной: пропитывать ногти 5%-ным йодом и подлечить кожу.

Миф 5. Грибок можно вылечить за 1 раз с помощью лечебного крема, лака для ногтей

Быстрое излечение возможно лишь в том случае, если болезнь только началась, у вас очень нежная кожа, в которую легко проникнет крем, и если ногти поражены лишь с краю - их легко срезать, а оставшуюся часть смазать лечебным лаком. Эти условия маловыполнимы, а учитывая, что грибок проникает глубоко в ногти, которые полностью обновляются в среднем за 3 месяца, быстрое излечение невозможно.

Если грибком поражена только кожа и не более чем два ногтя с краю, который можно обрезать, обычно можно обойтись наружным лечением.

В остальных случаях назначаются ещё и внутренние препараты. Кстати, когда человек лечится, он, как правило, не заразен.

Кстати

Если вы не уверены - вдруг заразились грибком, сразу, как пришли из бассейна (другого места, где могли заразиться), протрите ступни уксусом или соком лимона либо смажьте противогрибковым кремом. Антикризисный вариант: чайную ложку любого крема (примерно 5 г) смешайте с 5-7 каплями лимонного сока.

Кто легче всего подхватывает грибок

Люди с плоскостопием.

Те, у кого часто травмируются ногти, в том числе из-за неаккуратного маникюра или пренебрежения им. Слишком активное очищение кутикулы способствует лёгкому проникновению грибка.

Те, у кого есть натоптыши. Толстая отмершая кожа - рай для грибка.

Страдающие гипергидрозом (чрезмерно потеющие) или, наоборот, с повышенной сухостью кожи.

Спортсмены, военнослужащие (носят обезличенную обувь, у них повышенное потоотделение).

Взрослые. Чем грубее с возрастом кожа, тем "удобнее" в ней грибку. Дети почти не болеют - у них кожа нежная.

Люди с хроническими заболеваниями, они ослабляют иммунитет.

aif.ru