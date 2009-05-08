Вопрос распространения нового вируса гриппа А/H1N1 слишком раздут – украинские медики

Вопрос распространения нового вируса гриппа А/H1N1 слишком раздут.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал на пресс-конференции «Актуальность вирусных заболеваний в Украине» председатель Национального совета по вопросам здравоохранения при Президенте Украины член-корреспондент АМН Украины профессор Николай ПОЛИЩУК.

“Мы благодарны Всемирной организации здравоохранения за оперативную информацию о новом вирусе гриппа, за мероприятия, которые проводит эта организация. Но, по моему мнению, они проходят в несколько гиперболизированном, даже в истерическом, плане. А это недопустимо", – отметил Н.ПОЛИЩУК.

Он призвал к адекватному восприятию ситуации вокруг вируса гриппа А/H1N1, подчеркнув, новый вирус следует воспринимать как очередную инфекцию.

Что касается ситуации в Украине, то профессор Н.ПОЛИЩУК отметил, что наша страна имеет мощную санитарно-эпидемиологическую службу. “Противоэпидемические меры на железной дороге и в аэропортах относительно выявления инфицированных новым вирусом проводятся на профессиональном уровне”, - сказал он.

В свою очередь, заведующая кафедрой вирусологии Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л.Шупика профессор Ирина ДЗЮБЛИК акцентировала внимание на том, что нужно говорить не только об одном вирусе.

“Ежегодно в мире открывают все больше новых возбудителей и вирусов. Так, сегодня есть около 300 разнообразных вирусов, которые способны вызывать пандемии, эпидемии, спорадическую заболеваемость, приводить к летальным случаям. В настоящее время остро встают вопросы об эпидемии СПИДа, острых кишечных инфекций, острых респираторных инфекций и тому подобное. Те же эксперты ВОЗ дают нам информацию, что, в частности, от респираторных вирусных и кишечных инфекций в мире ежегодно умирают 10-12 миллионов человек, от СПИДа – 2-2,5 миллиона и тому подобное. То есть проблем, которые вызывают вирусы – множество”, - подчеркнула И.ДЗЮБЛИК.

В частности, она сообщила, что грипп, идя по планете, ежегодно поражает 10-20% человечества. “При этом по данным Всемирной организации здравоохранения, из-за гриппозной инфекции в мире ежегодно погибает 200-250 тысяч человек”, - сказала И.ДЗЮБЛИК.

По ее словам, человечество опасается нового вируса гриппа, потому что имеет печальный опыт трех пандемий прошлого века: “испанки” в 1918 году, которая была вызвана вирусом H1N1 и унесла жизни около 50 миллионов людей, эпидемиями азиатского (в 1957 году) и гонконгского гриппа (в 1968 году).

“Между этими пандемиями наблюдался определенный период. Поэтому ученые ожидали в ближайшее время шифтовой перестройки вируса. Такого глобального генетического изменения, которое может дать новую пандемию, к которой человеческая популяция не будет готова, поскольку у человека не будет иммунитета к новому возбудителю. Поэтому когда появился птичий грипп, имеющий огромную потенцию, ученые так встревожились”, - подчеркнула профессор И.ДЗЮБЛИК, отметив, что вирусологи опасается возможной пандемии, в результате которой могут заболеть миллиарды людей по всей планете, и делают все возможное, чтобы предотвратить грандиозные человеческие потери.

Также Н.ПОЛИЩУК сообщил, что в настоящее время в Украине неблагоприятные условия для распространения нового вируса гриппа А/H1N1.

“Люди должны знать, что сегодня в Украине весьма неблагоприятные условия для распространения эпидемии нового вируса. Весна, солнце, хорошая инсоляция – эти факторы будут препятствовать распространению какой-либо инфекции, в частности и вируса А/H1N1”, - подчеркнул он.

Профессор Н.ПОЛИЩУК посоветовал украинцам чаще бывать на свежем воздухе, реже в местах массового скопления людей, а также кушать много первой зелени. “Это повысит иммунитет и стойкость организма к инфекционным возбудителям”, - отметил Н.ПОЛИЩУК.