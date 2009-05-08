Реестр доноров костного мозга создадут осенью 2009 года

Полноценное создание Национального реестра доноров костного мозга начнется не раньше осени 2009 года.

Об этом шла речь сегодня во время пресс-конференции в Национальной детской специализированной больнице "Охматдет" по поводу работы над созданием Национального реестра доноров костного мозга, сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава.

По словам заместителя министра здравоохранения Василия ЛАЗОРИШИНЦА, по состоянию на 10 апреля во исполнение приказа Минздрава Украины "О создании Референс-лаборатории по лабораторной диагностике онкогематологических заболеваний" и с целью введения современных методов диагностики и лечения онкогематологических заболеваний у детей в специализированной детской больнице “Охматдет” выделены помещения общей площадью 200 квадратных метров и начат их ремонт в соответствии с проектом лаборатории. В соответствии с утвержденным Положением о Референс-лаборатории, в ее структуре предусмотрен отдел молекулярно-биологических исследований, тканевого типирования и криобиологии, на базе которого будет составлен Национальный реестр доноров костного мозга. На данное время освоено 200 000 грн. на ремонтные работы, то есть при общем финансировании работ в объеме 500 000 грн. Готовность помещений к эксплуатации составляет примерно 50%, а ремонт помещений планируется завершить в мае 2009 г.

В период инсталляции оборудования сотрудники лаборатории будут проходить первичный учебный курс работы с оборудованием. Однако достаточного количества подготовленных специалистов по гистотипировании в Украине на данное время нет. После прохождения первичного курса необходимо продолжить стажировку специалистов в специализированной лаборатории гистотипирования (Россия) в течение одного месяца и дальнейшую стажировку в ведущей онкогематологической клинике Европы (Австрия, Чехия), также в течение 1 месяца.

”В связи с вышеупомянутым, ввести лабораторию по гистотипированию в эксплуатацию и начать создание Национального реестра гистотипированных доноров костного мозга предусматривается не раньше осени 2009 года”, - говорится в сообщении.