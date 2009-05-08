Витамин Е замедляет развитие слабоумия

Витамин Е в сочетании с противовоспалительными препаратами может замедлять ухудшение умственных и физических способностей у людей с болезнью Альцгеймера.

Специалисты из Массачусетской больницы общего типа, Медицинского центра Бедфорда и Гарвардской медицинской школы провели исследование на 540 пациентах. Все испытуемые принимали стандартные медикаменты для лечения болезни Альцгеймера. 280 из них дополнительно получали витамин Е, 49 пациентов - противовоспалительные препараты, 177 - и витамин Е, и лекарства от воспаления, а 106 испытуемых не принимали никаких дополнительных средств, кроме препаратов от болезни Альцгеймера.

Необходимая человеку дневная доза витамина Е составляет от 200 до 2 000 международных единиц (МЕ). Большинство пациентов, участвовавших в эксперименте, получали высокие дозы витамина - от 800 до 1 000 МЕ дважды в день. Каждые полгода все испытуемые проходили когнититивные тесты и демонстрировали умение выполнять повседневные необходимые действия, такие как одевание и личная гигиена.

Через три года после начала исследования ученые обнаружили, что у группы, принимавшей витамин Е, слегка замедлилось ухудшение способностей. Причем со временем благотворный эффект витамина увеличивался.

У группы пациентов, получавшей противовоспалительные препараты, темпы ухудшения когнитивных способностей практически не изменились. А те, кто принимал и витамин Е, и лекарство от воспаления, продемонстрировали наилучшие результаты: их умственное и физическое состояние за три года почти не ухудшилось.

medvisnik.com.ua