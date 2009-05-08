Белый чай способен обуздать эпидемию ожирения

Решение проблемы ожирения эксперты компании Beiersdorf AG /Гамбург, Германия/ видят в использовании полезных свойств белого чая. Учёные провели серию экспериментов на человеческих жировых клетках адипоцитах и обнаружили, что экстракт из чая эффективно препятствует генерации новых жировых скоплений и способствует генетической мобилизации жира из зрелых жировых клеток. Исследование было опубликовано в американском журнале "Nutrition&Metabolism".

Как говорят врачи, в развитых странах с каждым годом растёт число случаев ожирения. Избыточный вес в конечном счёте "подстегивает" развитие диабета и сердечно-сосудистых нарушений, представляя большую угрозу для здравоохранения. Клиницисты убеждены, что белый чай послужит идеальным природным источником лекарства для похудения.

После обработки культивируемых в лабораторных условиях адипоцитов извлечением белого чая, содержащего полифенолы и метилксантин, было обнаружено, что образование нового жира в ходе генезиса было сокращено. Эксперты говорят, что белый чай уменьшает выражение генов, связанных с ростом новых жировых клеток, а также побуждает уже существующие адипоциты избавляться от созданного ими жира. В белом чае содержится больше сильных компонентов, воздействующих на клетки человеческого организма: так, например, epigallocatechin-3-gallate /EGCG/, отвечающий за анти-адипогенные эффекты, и алкалоиды метилксантины.

ami-tass.ru