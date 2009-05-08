Позднее материнство продлевает жизнь

Женщины, которые стали мамами в 40-50 лет, как правило живут дольше, обнаружили американские демографы Университета Юты. Кроме того, их братья также имеют более длинную продолжительность жизни. Как сказал ведущий автор исследования, профессор Кен Р. Смит, если женщины в вашей семье рожали в старшем возрасте, то у вас, возможно, есть шанс прожить дольше. Наличие женских родственников, родивших первого ребёнка после 45 лет, несёт в себе генетические преимущества для семейного долголетия, которое будет передаваться по наследству, полагают учёные. Для определения точных шансов на долголетие следует узнать, сколько женщин в семейном поколении поздно рожали детей.

Врачи рассмотрели демографические и медицинские данные о 1,6 млн. человек, а также исторические документы из университетов Монреаля и Западного Онтарио /Канада/ о 400 тыс. жителей Квебека между 1608 и 1850 годами. Генетики сделали вывод, что позднее материнство на 14-17% понижает риск смерти после 50 лет. Замечено, что братья поздно родивших женщин также на 20-22% были защищены от преждевременной смерти. Поздняя менопауза тоже ассоциировалась с долголетием и родами в зрелом возрасте.

Пока специалистам неясно, каким образом поздние роды влияют на продолжительность жизни: генетическими факторами или в силу социальных и экологических факторов, таких, как здоровый образ жизни и хорошее питание. Предположительно гены составляют до 25% различий в продолжительности жизни.

ami-tass.ru