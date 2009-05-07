Еженедельная порция рыбы сбережет мужчинам сердце

Порция лосося или другой жирной рыбы один раз в неделю поможет снизить риск сердечной недостаточности у мужчин. Медики в очередной раз доказали, что жирная кислота омега-3 полезна для сердечного здоровья. Исследование проводилось американскими кардиологами Beth Israel Deaconess Medical Center при Гарвардской медицинской школе и шведскими сотрудниками Каролинского института.

За шестилетний период врачи наблюдали за здоровьем свыше 39 тыс. мужчин в возрасте от 45 до 79 лет. Анализ показал, что мужчины, которые ели жирную рыбу /сельдь, скумбрия, лосось, сига, озёрная форель/ один раз в неделю, на 12 процентов реже развивали сердечную недостаточность. Мужчины, употреблявшие в день по 0,36 грамма жирной кислоты омеги-3 из рыбы, были защищены от сердечных проблем на 33%. Однако ежедневное потребление рыбы в большем количестве /около 0,46-0,71 грамма/ не влияло на риск сердечных нарушений.

Клиницисты рекомендуют мужчинам для поддержания правильной работы сердца есть рыбу в умеренных количествах, лучше всего - один-два раза в неделю. Омега-3 как основной компонент рыбы позволяет эффективно предотвращать целый ряд факторов риска для сердечных заболеваний, уменьшая уровни триглицеридов в крови, понижая артериальное давление, стабилизируя ритм сердца и вариабельность частоты сердечных сокращений. В совокупности такие полезные свойства рыбы способствуют сокращению риска сердечной недостаточности, вызванной гипертонией или сердечной ишемией. Сердечная недостаточность является основной причиной госпитализации среди пациентов 65 лет и старше и характеризуется такими симптомами, как усталость, слабость, трудность передвижения, быстрое или нерегулярное сердцебиение, постоянный кашель и хрипы.

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