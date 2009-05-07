Расшифрован геном вируса гриппа A/H1N1

Канадские ученые завершили работу по расшифровке генома образцов вируса A/H1N1, доставленных из Мексики, а также из двух провинций Канады. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Канады.

По информации Министерства, ученые из Национальной микробиологической лаборатории Канады завершили секвенирование образцов вируса A/H1N1, доставленных из Мексики, а также из канадских провинций Новая Шотландия и Онтарио.

Секвенирование, или «чтение генома», представляет собой процесс определения порядка нуклеотидов - молекул, образующих ДНК. Полученные данные позволяют ученым получить важную информацию о живых организмах.

«Для нас это большой шаг вперед в понимании того, как работает этот вирус», - отметил научный руководитель Национальной микробиологической лаборатории доктор Фрэнк Пламмер.

«Предварительный анализ не показал присутствие значимых различий между вирусом из Мексики и вирусом из Канады», - добавил он.

По последним данным Всемирной организации здравоохранения, всего подтверждено 1893 случая заболевания гриппом A/H1N1 в 23 странах мира. Также, Министр здравоохранения Мексики Хосе Анхель Кордова сообщил, что число подтвержденных случаев заражениях гриппом A/H1N1 в стране достигло 1112 человек, из них 42 скончались. При этом ВОЗ подтверждает смерть от вируса только 30 мексиканцев.

В США, как сообщает ВОЗ, официально подтверждены 642 случая заболевания гриппом A/H1N1. ВОЗ пока не подтвердила информацию департамента здравоохранения штата Техас о второй жертве вируса A/H1N1 в США.

В Канаде по данным ВОЗ подтверждены 165 случаев заражения, в Испании - 73, в Великобритании - 28, в Германии - 9, в Новой Зеландии - 5, в Израиле - 4, Франции и Италии - по 5, в Сальвадоре и Республике Корея - по 2. Также ВОЗ подтвердила по одному случаю заболевания новым видом гриппа в Австрии, специальном административном районе КНР Сянгане (Гонконге), Коста-Рике, Колумбии, Дании, Ирландии, Нидерландах, Португалии, Гватемале.

ubr.ua