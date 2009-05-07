Литий в питьевой воде спасает от суицида

Наличие лития в питьевой воде снижает риск суицида, утверждают японцы.

Специалисты из университетов Оиты и Хиросимы (Япония) пришли к выводу, что употребление воды, которая содержит литий, может уберечь от самоубийства, пишет ВВС.

Ученые провели исследование, как состав воды может быть связан с частотой суицидов. Оказалось, что наличие даже малого количества лития снижает уровень самоубийств среди тех, кто пьет эту воду. По мнению специалистов, действие лития связано в первую очередь с употреблением этой питьевой воды в течение многих лет, поскольку уровень этого химического элемента в воде намного меньше (от 0,7 до 59 мкг на 1 литр) терапевтической дозы, которая могла бы оказывать такой положительный эффект.

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