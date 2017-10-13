В Украине на прошлой неделе ОРВИ заболели более 152 тыс людей, вирусов гриппа пока не выявлено

В Украине на прошлой неделе ОРВИ заболели 152 551 людей, что типично для этого времени года.

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Как сообщили УНИАН в Минздраве, активность гриппа в Украине остается низкой.

В ведомстве проинформировали, что вирусов гриппа пока не обнаружено. Смертей из-за осложнения от гриппа на этой неделе не зафиксировано.

Эпидемические пороги заболеваемости превышены только в Запорожской области за счет циркуляции респираторных вирусов.

Медики призывают при первых симптомах ОРВИ обращаться к врачам, так как самолечение может вредить здоровью.