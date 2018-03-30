По глазам можно определить болезни

Глаза – зеркало души. Но в наших «зеркалах души» отражается не только состояние психики, но и недуги нашего тела. Все потому, что радужка тесно связана с мозгом, который отчаянно сигнализирует о недомоганиях не только посредством снов, но и отражением в глазах. И всеми этими изменениями занимается наука иридодиагностика.

Карие и голубые - чистые цвета

Оказывается, есть только два чистых цвета глаз - коричневый (карий) и голубой. «А как же мы, обладатели зеленых глаз, например?» - удивилась я и отправилась на консультацию в врачу-иридодиагносту Ирине КАСАТКИНОЙ.

- Действительно, изначально существует только два цвета, - подтвердила Ирина Юрьевна. - Новорожденный ребенок тяготеет либо к голубому, либо к карему цвету глаз. Это сложилось не только генетически, но и исторически. Северяне, мало видевшие солнечных дней, были голубоглазыми (исключение - народы Крайнего Севера, где солнце слепяще отражается от снега). Южане были кареглазыми, потому что светозащитные фильтры глаз (хроматофоры) у них были значительно толще.

Другие оттенки радужки (зеленовато-карий, серо-зеленый) появляются с возрастом из-за наложения различных пигментов (желтый, оранжевый, охра и коричневый). Они образуются в определенных частях тела и затем уже откладываются во внутриглазной жидкости.

Что в радужке тебе моей?

Утонув в глазах любимого человека, можно разглядеть не только знаки любви, но и надвигающейся болезни. Древние ученые это знали хорошо. Они утверждали, что не только по цвету глаз можно определить скрытые болезни, но и по структуре угадать, что может грозить человеку в ближайшем будущем.

Каждому органу тела в радужке соответствует своя зона. Одну из самых точных схем составил немец Клаус Микк (см. рисунок). Итак, внимательно рассмотрев свои глаза и увидев, на какой-нибудь из зон аномальное отклонение - пятно в виде ромба, черную точку или черточку, можно начинать беспокоиться...

Я бы не поверила в это, но, внимательно вглядевшись в собственные глаза, обратила внимание на крошечное черное пятнышко в правом глазу. По рисунку это место «принадлежит» аппендиксу, который мне удалили еще во втором классе.

СПРАВКА «КП»

Иридодиагностика - определение болезней и психического состояния человека по изменению формы, структуры, цвета и подвижности радужной оболочки глаза - от греческого iris - радуга, радужка.

КСТАТИ

У кареглазых на севере - депрессия

Раз уж родились с карими глазами, значит, судьба вам жить на юге. Врачи, и не только иридодиагносты, заметили, что с переездом на бессолнечный север у кареглазых начинается депрессия, слабость, подавленное состояние. Частая опасность туберкулеза.

Голубоглазые на юге склонны к повышенной раздражительности, нервозности, отсюда частые гипертонические кризы. Повышенная опасность язвы желудка и стенокардии.

У голубоглазых более слабые глаза, поскольку роговица у них в два раза чувствительнее, чем у кареглазых. Поэтому люди нордического типа хуже переносят контактные линзы, склонны к конъюнктивитам.

Чем более равномерная радужка (плотная, без «петелек» и «нитей»), тем более здоровый человек. Если же в радужке заметны волокна, это может говорить об ослабленном иммунитете. Обладатели радужки с «волокнистой» структурой подвержены депрессиям, головным болям, чрезмерной раздражительности, сердечным недомоганиям.

Карта радужки, составленная Клаусом Микком

Рассмотрите радужку в зеркале. Если заметите темное пятно, сопоставьте с этой схемой. Она подскажет, какой орган у вас не в порядке.

Смотрите фото

1. Мозг.

2. Гипофиз.

3. Мозжечок.

4. Ухо.

5. Шейный отдел позвоночника.

6. Сердце.

7. Легкие.

8. Плевра.

9. Диафрагма.

10. Селезенка.

11. Яичники.

12. Мочеточник.

13. Яички.

14. Почка.

15. Матка.

16. Аппендикс.

17. Желчный пузырь.

18. Анус.

19. Простата.

20. Мочевой пузырь.

21. Грудной отдел позвоночника.

22. Поясничный отдел позвоночника.

23. Лопатка.

24. Трахея.

25. Щитовидная железа.

26. Миндалины.

27. Придаточные пазухи носа.

28. Толстый кишечник.

29. Желудок.

30. Печень.

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