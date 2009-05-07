Одещина: количество пациентов с пищевым отравлением возросло

В Одесской области с пищевым отравлением госпитализированы 17 человек, которые вместе отмечали крестины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, по состоянию на утро 7 мая в инфекционном отделении Саратской районной больницы с признаками пищевого отравления находятся 17 человек, в том числе 5 детей. Они были госпитализированы на протяжении 2-6 мая после празднования крестин в селе Кулевча. Всего на празднике было 20 гостей. Состояние всех пациентов - легкой степени тяжести. Специалисты районной СЭС осуществляют комплекс регламентированных санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий. Причина отравления устанавливается. Ситуация находится под контролем Главного облуправления МЧС.