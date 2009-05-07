В Украине подешевели презервативы

Крупнейший украинский поставщик презервативов Медком Украина принял решение с мая 2009 года снизить цены на свои основные бренды на 25%, сообщили в Фонде Елены Франчук АНТИСПИД.

После того, как цены на презервативы выросли почти в два раза, Фонд Елены Франчук АНТИСПИД заявил, что провел ряд переговоров с основными поставщиками этих средств контрацепции.

В результате, как сообщили Корреспондент.net в Фонде, крупнейший украинский поставщик презервативов Медком Украина принял решение вывести на рынок Украины контрацептивы по доступной цене, защитные свойства которых полностью соответствуют международным и украинским стандартам.

Кроме того в Фонде сообщили, что сегмент доступных презервативов заполнен на три четверти. В частнтости, в феврале этого года во многих торговых точках Украины появились презервативы в ценовой категории от 2 гривен до 10 гривен за упаковку из 3 штук, говорится в сообщении АНТИСПИДа.

Вместе с тем, по инициативе организации компанией ИПСОС было проведено исследование ассортимента и цен на презервативы в крупных украинских городах: Киеве, Днепропетровске, Харькове, Донецке, Одессе, Львове и Симферополе.

Оно подтвердило, что в больших украинских городах презервативы стоимостью до 11 гривен за упаковку из трех штук представлены в 74 процентах торговых точек. Кроме того, более выгодными местами приобретения контрецептивов оказались аптеки, а не супермаркеты.

Напомним, в марте директор по продажам компания Медком-Украина заявил, что после резкого повышения цен на иностранные контрацептивы, в продажу возвращаются дешевые презервативы.

korrespondent.net