Аптеки завышают цены на препараты, участвующие в программе "Доступные лекарства" - Госпродпотребслужба

В рамках ежемесячного мониторинга государственных регулируемых цен на лекарства, которые принимают участие в программе «Доступные лекарства», территориальные подразделения Госпродпотребслужбы обработали информацию от 1097 аптечных учреждений, проанализировали более 179 тысяч цен.

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В Одесской, Полтавской и Харьковской областях выявлены факты реализации субъектами хозяйствования лекарств, цены на которые были сформированы с завышенными предельными уровнями торговых (розничных) надбавок. В Луганской и Полтавской области субъектами хозяйствования отпускались лекарственные средства с применением завышенного уровня предельных снабженческо-сбытовых надбавок.

По результатам этой работы, было рекомендовано субъектам хозяйствования привести в соответствие с действующим законодательством предельные уровни торговых и снабженческо-сбытовых надбавок.