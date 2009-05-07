В Польше выявили первый случай заражения гриппом H1N1

В Польше официально объявлено об выявлении первого зараженного вирусом гриппа H1N1.

58-летняя жительница города Мельце привезла вирус из США, откуда прилетела несколько дней назад. В настоящее время женщина находится в городской больнице.

"Ее состояние нельзя назвать тяжелым. Выглядит все так, как будто это обыкновенный грипп: температура, кашель. Мы не паникуем, а спокойно делаем то, что нужно делать", - сообщила директор больницы Анэта Дыка-Урбаньска.

Между тем министр здравохранения Польши Эва Копач заявила, что Польша готова отразить наступление опасного вируса, а сотрудники государственного центра эпидемиологии уже приступили к работе.

"В настоящий момент наша задача - найти всех, кто летел одним рейсом с больной из США - это 179 человек. Этим мы вместе с пограничниками и представителями авиакомпании уже занимаемся", - заявил представитель Центра.

В больницу доставлены также члены семьи носительницы вируса H1N1.

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