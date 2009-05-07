Запрещен популярный "сжигатель жира"

Популярная у любителей диеты и бодибилдинга диетическая добавка Hydroxycut, считающаяся "сжигателем жира", изымается из торговли фирмой-производителем по требованию федеральных властей США в связи с угрозой для здоровья потребителей, в частности, из-за высокой степени риска заболеваний печени, говорится в сообщении Управления по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными препаратами США (FDA).

Продукты этой линии, продающиеся также и в России, используются для снижения веса, "сжигания" жира, повышения энергичности и понижения содержания воды в организме.

В распространенном в пятницу пресс-релизе Управления говорится, что ведомство "получило 23 сообщения о серьезных проблемах со здоровьем от желтухи и повышенного уровня ферментов печени - показателя возможного поражения печени - до поражения печени, требующего трансплантации".

В документе также отмечается, что "в Управление поступило сообщение об одном летальном исходе в результате отказа печени".

В связи с чем ведомство в пятницу призвало всех, кто пользовался этой добавкой, немедленно прекратить употребление продукции серии Hydroxycut, производимой канадской фирмой Iovate Health Sciences Inc. и распространяемой в США базирующейся в штате Нью-Йорк компанией Iovate Health Sciences USA Inc, сообщает РИА "Новости".

"Неблагоприятные случаи редки, но имеют место", - заявляет и.о. начальника по медицине FDA Линда Кац, слова которой приводятся в пресс-релизе.

Как говорится в пресс-релизе, отмечены случаи приступов, нарушений в сердечно-сосудистой системе, а также поражение тканей, могущих привести к отказу почек. При этом, как отмечается, "пациенты сообщали, правда, в редких случаях, о поражении печени после употребления рекомендуемой дозы, указанной на бутылке".

Ведомство отмечает, что пока не выяснило, какой конкретно из ингредиентов продуктов Hydroxycut негативно влияет на печень и другие органы. Приводится список из 14 названий продуктов Hydroxycut, прекратить прием которых призывает FDA.

Управление также отмечает, что канадская фирма производитель уже согласилась изъять из торговых сетей все продукты своей линии, включенные в "черный список". Сама компания указывает, что возвратит деньги всем, кто вернет купленные добавки по месту их приобретения.

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