Мед против целлюлита

Одно из самых эффективных средств по борьбе с целлюлитом - медовый массаж. Причем совсем не обязательно тратить огромные деньги в салонах красоты. Сеанс массажа несложно провести и в домашних условиях.

Курс медового массажа рассчитан на 15 сеансов. Причем очень важно, что проводятся они не каждый день, а через день. Прежде всего вам понадобится купить: натуральный мед - цветочный, липовый или любой другой, без добавок и не засахарившийся; ароматическое масло - лимонное, апельсиновое, мандариновое, грейпфрутовое, масло можжевельника, эвкалипта, лаванды, петит-грейна.

К чайной ложке меда добавляется 5 капель масла или смеси масел. Для массажа бедер и ягодиц достаточно 2 чайные ложки меда и 5 капель масла. Мед с маслом смешиваются непосредственно перед массажем. Если используется несколько видов масел, то сначала смешиваются масла, потом добавляется мед, затем смесь тщательно перемешивается.

Техника медового массажа проста. Мед наносится на ладони рук и похлопывающими движениями переносится на массируемую зону. После того как мед полностью перенесен на тело, ладони крепко «приклеиваются» к коже и резко отрываются. Постепенно похлопывающие движения должны становиться все более резкими и сильными. Прижимайте руки как можно плотнее. Соответственно, и отрывайте их более резко. Постепенно на руках начинает появляться белая пена.

Процедура массажа довольно болезненная и проводится минут 5-10. Затем мед смывается теплой водой и нежесткой мочалкой. После массажа кожу обязательно надо смазать увлажняющим кремом. После первых сеансов на коже могут оставаться синяки. Пугаться этого не стоит: очень болезненны только первые сеансы процедуры, далее кожа адаптируется, и массаж проходит гораздо легче.

Обратите внимание: улучшение состояния кожи идет в основном не за счет механического «вбивания» меда в кожу, а за счет его целебного действия.

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