В Украине в прошлом году более 73 % новых случаев ВИЧ-инфицирования произошли половым путем

В Киеве презентовали новую волну кампании по профилактике ВИЧ-инфекции «С презервативом – как по нотам», которую внедряют в рамках Всеукраинской информационной кампании «Не дай СПИДу шанс!».

Презентация состоялась на пресс-конференции в УНИАН.

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Как отметила заместитель председателя проекта «Консультирование по ВИЧ/СПИД и поддержка институтов» Татьяна Химченко, данная волна информационной кампании уже третий год подряд является результатом партнерства и сотрудничества между правительством Украины и международными организациями - Объединенной программой ООН по ВИЧ/СПИД (ЮНЭЙДС) и компанией Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, которая действует по поручению правительства Германии.

Она добавила, что это уже будет шестая волна этой кампании, которая была разработана еще в 2009 году.

«Это была первая превентивная кампания, которая была нацелена на общее население... На то время вместе с Министерством здравоохранения, с партнерами нам нужно было доказывать, почему важно работать именно с общим населением», - сказала она.

Химченко пояснила, что основная дискуссия состояла в том, что ВИЧ как-бы касается только групп риска, поэтому, мол, какой смысл работать, тратить средства и ресурсы на общее население. «Но именно опыт Германии доказал эту эффективность, он показал, насколько эффективна была кампания именно с общим населением в Германии», - отметила заместитель председателя проекта.

Она добавила, что значительное количество новых случаев ВИЧ в Украине происходит именно из-за передачи половым путем. «То есть, эпидемия касается каждого, и мы должны с этим что-то делать», - подчеркнула Химченко.

Сейчас, рассказала она, элементами кампании являются не только билборды и ситилайты, но и масштабная информационная кампания, которая включает в себя наружную рекламу, информационно-интерактивный портал относительно фактов о ВИЧ, акции с молодежью, работу с врачами и учителями.

В свою очередь, заместитель министра здравоохранения Украины Роман Илык отметил, что сейчас, по оценкам Всемирной организации здравоохранения, в Украине проживает 19% ВИЧ-положительных пациентов всего региона Восточной Европы и Центральной Азии.

Он отметил, что кроме лечения, необходимо серьезно заниматься профилактикой. «Сейчас одной из главных проблем остается низкая ответственность граждан за собственное здоровье и их недостаточная осведомленность о возможностях получать бесплатное тестирование и лечение ВИЧ-инфекции», - отметил представитель министерства.

Со своей стороны, заместитель посла Германии в Украине Вольфганг Биндзайль отметил, что Германия поддерживает реформу здравоохранения в Украине, которая, среди прочего, воплощает профилактические мероприятия.

«Мы верим, что превентивная кампания «Не дай СПИДу шанс!», которую по поручению немецкого правительства проводит в Украине GIZ, является успешным примером внедрения профилактических мероприятий в развитой системе общественного здоровья», - отмечает он.

Кроме того, директор ЮНЭЙДС в Украине Яцек Тишко отметил, что сотрудничество с GIZ и правительством Украины способствует достижению целей стратегии ЮНЭЙДС 90-90-90 в преодолении эпидемии ВИЧ-инфекции в Украине.

«В этом году Украина присоединилась к Коалиции по профилактике ВИЧ. И мы верим, что наша совместная кампания и новые возможности для сотрудничества с международными партнерами приблизят нас к цели», - отметил он.

В этом году к кампании присоединилась и группа «Друга ріка». Таким образом музыканты проявили свою социальную позицию по борьбе с ВИЧ/СПИД в Украине.

Как отметил вокалист группы Валерий Харчишин, они охотно поддержали кампанию «Не дай СПИДу шанс!», чтобы призвать украинцев ответственно относиться к своему здоровью.

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«Стоит думать о безопасности, стоит думать о своем здоровье, о здоровье своих потомков, потому что от тебя зависит, какие будут дети, будут ли они вообще, будут ли они здоровы. И в принципе, здоровье нации и всего общества в Украине», - сказал музыкант.

Согласно приведенным участниками мероприятия данным, последние исследования международных экспертов указывают на то, что украинское общество не владеет достаточной информацией по уменьшению личных рисков инфицирования ВИЧ и необходимости ответственного поведения. В частности, по оценочным данным UNAIDS, в 2016 году 73,3% новых зарегистрированных случаев инфицирования ВИЧ произошло половым путем, причем только 23% населения Украины всегда или почти всегда пользовались презервативами.