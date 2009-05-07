Колодезная вода может вызвать рак мочевого пузыря

Чистая вода один из безусловных факторов здоровья. Зачастую горожане, недовольные вкусом водопроводной воды, с надеждой устремляются к родникам. Однако, согласно новому исследованию Университета Алабамы /Бирмингем, США/, употребление воды из скважин, колодцев или родников повышает риск развития рака мочевого пузыря.

Врачи полагают, что зачастую колодезная вода может быть загрязнена пестицидами, провоцирующими активность раковых клеток. Учёные пришли к такому выводу после рассмотрения причин резких различий по показателям рака мочевого пузыря среди американских штатов, учитывая информацию о наличии медицинской страховки у жителей, семейный доход, социально-экономический статус и доступ к услугам здравоохранения. Онкологи считают, что колодцы неприемлемы в качестве источника питьевой воды из-за потенциально серьёзной опасности формирования опухолей. Помимо "водного фактора", на заболеваемость и высокую смертность от рака влияли активное воздействие солнечных лучей и курение.

Экологические факторы наравне с ультрафиолетом и курением обладают сильным влиянием на развитие хронических форм рака, говорят клиницисты. Люди, которые часто пили воду из колодцев, открытых скважин и родников, с высокой вероятностью становились жертвами раковых опухолей в мочевом пузыре. Для защиты здоровья от болезни эпидемиологи настоятельно рекомендуют избегать альтернативных источников водоснабжения, поскольку безопасность и качество воды в них не могут быть гарантированы ввиду неблагоприятной и постоянно ухудшающейся экологической обстановки.

ecoportal.ru