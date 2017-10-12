Землю накрыла магнитная буря: медики предупреждают о вероятном ухудшении самочувствия

В Национальном управлении океанических и атмосферных исследований США (NOAA)сообщили, когда на Земле ожидается пик геомагнитной активности вследствие новой магнитной бури, которая со вчерашнего дня накрыла нашу планету.

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Магнитная буря накроет нашу планету до 13 октября. Пик геомагнитной активности, вследствие прибытия новой порции солнечного ветра, прогнозируется в четверг-пятницу 12-13 октября. Об этом сообщает пресс-служба Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA).

Магнитная буря в Украине может стать причиной слабых колебаний напряжения в электросетях. В свою очередь, метеозависимые люди в ближайшие дни могут испытывать дискомфорт. Кроме этого, последняя магнитная буря может повлиять на работу космических аппаратов, в том числе зондов и спутников.

Согласно данным Space Environment Center на основании снимков из космоса, которые передают зонды NOAA, 12-13 октября ожидаются малая и умеренная магнитные бури.

«В ближайшие дни Землю достигнет новая порция солнечного ветра, что повлечет очередные магнитные бури, которые могут повлиять на работу средств связи. В эти дни обычно возрастает вероятность каких-то технических неисправностей и аварий», — сообщают СМИ.

Медики предупреждают, что магнитные бури также влияют на здоровье и самочувствие людей. Они опасны в первую очередь для тех, кто страдает артериальной гипертонией и гипотонией, болезнями сердца. Примерно 70% инфарктов, гипертонических кризов и инсультов происходит именно во время магнитных бурь. Влияние геомагнитных колебаний может проявляться головной болью, слабостью, перепадами артериального давления, бессонницей и головокружением. Опасным является сгущение крови - это является причиной головных болей.

Может наблюдаться состояние апатии. Также во время магнитных бурь в организме вырабатывается много гормонов норадреналина и адреналина, они и обусловливают повышение артериального давления.