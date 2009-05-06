Витамин В1 – идеальное вещество для лечения слепоты

Одна из форм витамина B1 может стать новым эффективным способом лечения главной причины слепоты, сообщают учёные Университета Техаса /США/. В экспериментах биологи вводили лабораторным крысам бактериальные токсины, которые провоцируют подобные увеиту симптомы. Увеит - воспаление тканей, расположенных непосредственно под наружной поверхностью глазного яблока. Условие ответственно за высокие темпы распространения слепоты во всем мире. После введения токсинов и развития увеита грызунам давали жирорастворимую форму витамина В1 - бенфотиамен. Было доказано, что благодаря этому веществу блокируются любые признаки воспалительных нарушений в глазу.

Бенфотиамен активно подавляет вредные для глаза биохимические маркеры. Офтальмологи настроены оптимистично: по их мнению, простые добавки витамина В1 обладают большим потенциалом для разработки новой эффективной терапии против глазных болезней и предупреждения слепоты. Тестирования определили, что форма витамина В1 подавляет работу сигнальной молекулы под названием NF-kappa B, которая как правило активируется после стресса, вызванного проникновением инфекции. "Выключение" NF-kappa B, по словам окулистов, предотвращает производство воспалительных белков, которые образуют увеит. Витамин быстро усваивается в организме и не имеет явных побочных эффектов, поэтому врачи возлагают надежду на вещество как на идеального кандидата для лечения слепоты.

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