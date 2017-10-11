Государственным секретарем Минздрава стал Артем Янчук
16:56, 11 октября 2017Страна
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Янчук является заместителем директора Института законодательства Верховной Рады.
Минздрав наконец имеет государственного секретаря / Фото: УНИАН
Государственным секретарем Минздрава стал Артем Янчук, сообщили УНИАН в ведомстве.
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"Конкурсная комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы избрала государственного секретаря Министерства здравоохранения Украины. Им стал Артем Янчук. Благодарим за прозрачный конкурс и победителя без конфликта интересов", - отметили в Минздраве.
*** Янчук является заместителем директора Института законодательства Верховной Рады.
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