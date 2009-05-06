Что делать, если присосался клещ

При обнаружении клеща, пострадавшие, чаще всего, пытаются тут же его удалить. При этом брюшко часто отрывается, а ротовой аппарат остается в коже. В этом случае нередко происходит нарушение целостности хитиновых покровов членистоногого и содержимое кишечной трубки может попасть в ранку.

Для правильного удаления клеща поверхность кожи с присосавшимся членистоногим обрабатывают дезинфицирующим раствором (спиртом или одеколоном) и, захватив клеща пинцетом, как можно ближе к ротовому аппарату, осторожными качательными движениями (без усилий) извлекают из кожных покровов. В случае отрыва брюшка, остатки ротового аппарата удаляют при помощи стерильной иглы, а ранка обрабатывается йодом.Удаленного клеща помещают во флакончик или заворачивают в бумагу для исследования на зараженность его боррелиями и вирусами.

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