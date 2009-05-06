Узаконят ли в Украине суррогатное материнство?

Народный депутат от БЮТ Владимир Каплиенко намерен внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект, который призван урегулировать заклнодательство в сфере суррогатного материнства.

Согласно законопроекту "Об урегулировании вопросов, касающихся вспомогательного материнства и обеспечения государственных гарантий, равных прав и возможностей матерей, женщин, которые вынашивают чужих детей", признают частными предпринимателями.

По словам Каплиенко, главная цель идеи - увеличить рождаемость в Украине. Закон, по его словам, будет регулировать правовые вопросы появления детей в бесплодных семьях.

В законопроекте впервые появляется определение вспомогательной матери как человека, фактически занимающегося трудовой деятельностью. "Я хочу, чтобы срок беременности засчитывался суррогатной матери в трудовой стаж", - заявил депутат.

В случае принятия закона супружеские пары смогут застраховать рождение своих детей. В частности, документ предусматривает создание эмбрионального банка. В случае внезапной смерти жены, по желанию вдовца замороженные яйцеклетки врачи трансплантируют другой женщине.

Программа предполагает два направления финансирования. Первое - коммерческое, рассчитанное на семьи, которые с государственной помощью подберут суррогатную мать, а затем сами оплатят ее услуги. В данном случае женщины получат статус субъектов предпринимательской деятельности.

Второе направление предусматривает полное финансирование услуг вспомогательной матери из государственного бюджета. Трудовые книжки кандидаток на вынашивание чужих детей, согласно законопроекту, будут лежать в государственных центрах репродукции.

В общей сложности, по словам Каплиенко, на реализацию законодательной инициативы необходимо ежегодно выделять из бюджета минимум 100-150 миллионов гривен.

На сегодня день гонорар за вынашивание и рождение чужого малыша составляет 10-15 тысяч долларов плюс четыре тысячи гривен за услуги репродуктивного центра. В случае, если правительство выделит предлагаемую сумму, благодаря госпрограмме в Украине ежегодно будет появляться на свет от 1000 до 1500 малышей

vv.com.ua