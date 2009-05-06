В Украине оздоровят до 50% школьников - Павленко

Министр по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО рассчитывает, что оздоровительная кампания в Украине в 2009 году сможет охватить 3 млн. или до 50% от общего количества детей школьного возраста.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ПАВЛЕНКО сообщил сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

«Когда мы говорим о 50% детей, мы имеем в виду, что оздоровление и отдых этих детей будет организован за все возможные средства: за государственные средства по отношению к льготным категориям детей, за средства местных бюджетов, профсоюзов и соответствующих фондов, в частности, фонда социального страхования, и за счет средств родителей», - сказал Ю.ПАВЛЕНКО.

По словам министра, полностью охватить всех детей оздоровительной кампанией невозможно из-за недостаточного количества оздоровительных центров.

«Общее количество учреждений детского отдыха и оздоровления, которые, по нашим прогнозам, будут работать летом 2009 года, составит около 18 тысяч, из них 15 тысяч – это учреждения дневного пребывания, то есть учреждения отдыха, которые будут созданы на основе общеобразовательных школ. Только 2,5 тысячи учреждений в Украине могут представлять услуги круглосуточно, в которых можно организовывать смены и проводить оздоровление детей», - пояснил он.

При этом Ю.ПАВЛЕНКО уточнил, что только 1 млн. детей смогут отдохнуть в оздоровительных центрах круглосуточного режима пребывания.