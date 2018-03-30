Неправильное сочетание лекарств и продуктов приводит к непоправимым последствиям

Неправильное сочетание лекарств и продуктов питания может привести к тяжелым, иногда непоправимым, последствиям для здоровья. В настоящей статье рассмотрены основные семь групп продуктов, которые обладают способностью существенно изменять действие лекарственных препаратов.

Алкоголь

Прием лекарственных препаратов требует полного отказа от алкоголя. Истина эта прописная, но повторить ее лишний раз не вредно, тем более что многие люди думают, что алкоголь не совместим лишь с такими препаратами, как транквилизаторы. А ведь это совсем не так.

Хорошо известно, что алкоголь существенно усиливает действие таких лекарственных препаратов, как клофелин. Приводя, в подобном сочетании, к резкому падению артериального давления, нередко заканчивающемуся летальным исходом. А вот о том, что аналогичное влияние спиртные напитки оказывают и при совместном приеме с такими, широко распространенными лекарствами, как бета-адреноблокаторы, известно мало. В число же бета-адреноблокаторов входит, например, анаприлин, применяемый не только гипертониками, но и практически здоровыми людьми, подверженными тревоги.

Кроме того, алкогольные напитки еще больше снижают свертываемость крови при их совместном приеме с веществами, обладающими антикоагуляционной активностью. Антикоагулянты призваны улучшать мозговое кровообращение и нередко применяются людьми в течение очень долгого времени. В результате человек уже забывает о том, что он пьет сильно действующий лекарственный препарат и позволяет себе алкоголь. Последствия могут быть трагичны – кровотечения и кровоизлияния.

Так же алкоголь абсолютно не совместим с приемом любых противодиабетических препаратов и инсулина, так как в этом сочетании он приводит к диабетической коме.

Сочетанное употребление алкоголя, антибиотиков и/или витаминов группы В, С и фолиевой кислоты ведет к неусвоению данных лекарственных средств, а, следовательно, к полной неэффективности лечения.

Молоко и молочные продукты Молоко и молочные продукты нельзя употреблять совместно со многими антибиотиками, так как они инактивируют действие этих лекарств. К антибиотикам, не совместимым с молоком, относятся антибиотики группы пенициллина и тетрациклина, в виду того, что они образуют устойчивые хелатные комплексы с кальцием, присутствующем в молоке в очень больших количествах.

Еще одна ошибка, которую люди нередко допускают при сочетании молока и лекарств, - это употребление молока сразу после приема аспирина. Предполагается, что молоко должно обезопасить желудок от кислотного влияния аспирина. Действительно, молоко справляется с этой задачей «на ура» - аспирин полностью инактивируется и уже не может выполнять свое лечебное действие, например, снижать температуру.

Продукты, содержащие тирамин Продукты, в состав которых входит тирамин, должны быть исключены из рациона людей, принимающих антидепрессанты (ингибиторы МАО). Последствия сочетанного приема антидепрессантов и продуктов с тирамином очень серьезные – резкий подскок артериального давления, нередко имеющий летальный исход.

К запрещенным продуктам относятся: сыр, шоколад, бобовые, бананы, любые копчености, печень, авокадо, а так же пиво, красное вино и кофе.

Стоит отметить, что развитие побочных эффектов от неправильной комбинации антидепрессантов и пищевых продуктов, встречается очень часто. Все дело в том, что люди, употребляющие антидепрессанты, редко ощущают себя больными, ведь в большинстве случаев они молоды и физически здоровы, а потому рекомендации специалистов о необходимости соблюдения строгой диеты просто пропускаются ими мимо ушей.

Грейпфрут

Грейпфрут представляет собой очень непростой продукт питания с точки зрения его сочетаемости с лекарственными препаратами. Особенно опасно комбинировать грейпфрут и противогипертонические средства из-за опасности передозировки. Аналогичное, то есть чрезмерно усиливающее действие лекарственного препарата, действие грейпфрут оказывает в сочетании с иммунодепрессантами, антибиотиками группы эритромицина, некоторыми противоопухолевыми препаратами и виагрой.

Кофе и чай

Хорошо известно, что продукты, содержащие в своем составе кофеин, нельзя комбинировать с различными возбуждающими средствами. Однако это далеко не все.

Кофе не рекомендуется сочетать с оральными контрацептивами и, как ни странно, с седативными средствами, так как подобный коктейль легко может привести к перевозбуждению и бессоннице.

Что же касается чая, то его применение следует ограничить при приеме любых лекарственных препаратов. Все дело в том, что танин, присутствующий в чае, обладает способностью ингибировать действие чуть ли не всех лекарственных препаратов. Конечно, полностью исключить чай из своего рациона вам вряд ли удастся, но вот не запивать лекарства чаем – задача вполне выполнимая.

Продукты, содержащие цитраты

Продукты, содержащие цитраты, а в первую очередь к ним относятся газированные напитки и фруктовые соки, несовместимы с препаратами, снижающими кислотность желудочного сока, - антибиотиками, седативными средствами, противовоспалительными и противоязвенными препаратами. При комбинировании цитратов со всеми этими лекарствами, во-первых, еще больше уменьшается кислотность желудочного сока, а, во-вторых, ослабляется действие самих препаратов.

Соки Помимо того, что большинство фруктовых соков не рекомендуется сочетать с лекарственными препаратами, перечисленными чуть выше, необходимо соблюдать еще несколько мер предосторожности.

Так важно помнить, что клюквенный сок не совместим с антикоагулянтами, принимаемыми для разжижения крови, так как подобное сочетание легко может привести к внутреннему кровотечению и смертельному исходу.

Все цитрусовые соки нельзя употреблять совместно с аспирином, так как это вызывает сильнейшее раздражение слизистой желудка.

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