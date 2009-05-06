Жир на животе – из-за депрессии

Имено депрессия, считают американские ученые, виновата в образовании лишнего жира на животе и на линии талии. А уж эти самые жировые прослойки на животе, известные также как "нутряной жир", как известно, увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета, пишет UPI.

Глава исследовательской группы Линда Пауэлл утверждает, что ожирение - это своеобразный путь от депрессии к сердечнососудистым заболеваниям и диабету. Симптомы депрессии тесно связаны с возникновением жировых отложений, которые могут способствовать развитию этих заболеваний.

В исследовании принимали участие 409 женщин средних лет. Симптомы депрессии были выявлены путем стандартных тестов, а количество нутряного жира вычисляли при помощи компьютерной томографии.

Исследователи обнаружили темную связь между депрессией и количеством нутряного жира, особенно это относилось к женщинам с проблемным весом и страдающим ожирением. Результаты оказались прежними даже после попыток найти объяснение накопления нутряного жира в отсутствии физической активности.

Ученые предполагают, что накопление нутряного жира происходит из-за химических изменений в организме, связанных и депрессивным состоянием, однако, по словам исследователей, для установления связи необходимо провести множество аналогичных научных работ.

point.ru