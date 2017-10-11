В "Охматдете" установлен линейный ускоритель для лучевой терапии, простоявший 4 года в подвале



Линейный ускоритель, который четыре года простоял в подвале недостроенного нового корпуса “Охматдета”, смонтировали и настроили для работы, сообщили УНИАН в Минздраве.

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В ведомстве заявили, что с начала 2018 года первый пусковой комплекс “Охматдета” будет готов принять маленьких пациентов.

Линейный ускоритель Elekta Synergy®S, который государство приобрело за почти 60 млн грн четыре года назад, готов к работе. Летом этого года ускоритель, который используется для лучевой терапии, смонтировали в новом корпусе “Охматдета”. Специалисты компании-производителя бесплатно осовременили всю необходимую инфраструктуру линейного ускорителя и предоставили гарантийные обязательства.

Параллельно врачи “Охматдета” успешно завершили сертификационное обучение.

В конце этого года планируется ввести в эксплуатацию первый пусковой комплекс общей площадью 26 тыс. кв. м, чтобы в начале следующего года маленькие пациенты смогут получить квалифицированную помощь в современных отделениях лучевой терапии, трансфузиологии и радиоизотопной диагностики.

В новом лечебно-диагностическом центре врачи «Охматдета» смогут проводить вдвое больше сложных операций и принять в 1,5 раза больше больных детей, которым требуется комплексное лечение.

Сегодня продолжаются закупки необходимого медицинского оборудования. Тендер на строительство 2-й очереди объявили в сентябре.

«Окончательное завершение всех строительных работ современной детской больницы планируется до конца следующего года, с оснащением медицинским оборудованием и открытием для пациентов в 2019 году, является одной из приоритетных задач Правительства», - сказал руководитель ГП Укрмедпроектбуд Богдан Боруховский.

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В Минздраве проинформировали, что в 2016 году было принято решение о разделении объекта на пусковые комплексы, что даст возможность быстрее в два этапа открыть больницу, а также в короткие сроки запустить закупленное в 2012 году тяжелое медицинское оборудование (линейный ускоритель и ОФЭКТ-ПЭТ-КТ).