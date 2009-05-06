В икру мойвы кладут антисептики

Икра мойвы из-за специфического вкуса почти не встречается в натуральном виде. Обычно ее смешивают с яичным желтком, соевым маслом и специями. Возможные варианты: икру подкапчивают или добавляют кусочки рыбы.

Чтобы не купить подделку, придерживайтесь нескольких несложных правил. Качественная икра мойвы и трески, когда вы переворачиваете банку, вроде бы двигается внутри. Если икра не неподвижна - она слишком сухая.

Вкус икры ухудшается, если соли в ней многовато, потому ее содержание в готовом продукте должно быть в пределах от 4 до 8%. Чтобы икра дольше оставалась свежей, производители кладут в нее особенные вещества - антисептики, которые тормозят жизнедеятельность микробов. Антисептики применяют лишь согласно нормам, потому что их избыток не просто ухудшает вкус икры, но и вредный для человеческого организма. К числу антисептиков принадлежат: бура, уротропин, борная и сорбиновая кислота.

Для проверки качества икры мойвы и были взяты образцы ТМ "Санта Бремор", Белоруссия; ТМ "Водный мир", Украина; ТМ "Сов. Гавань", Украина; ТМ "Капитал", Украина и ТМ "Плеяды", Украина.

Благодаря результатам физико-химического анализа установлено, что все образцы отвечают требованиям, изложенным в технических условиях производителей. На первый взгляд - это утешительная новость, но некоторые производители не записывают в свои технические условия даже микробиологические характеристики продукта, а это свидетельствует о существенных изменениях в критериях качества.

life.pravda.com.ua