Парубий надеется, что нардепы проголосуют за законопроект по медицинской реформе

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий надеется, что парламент выйдет на положительное решениепо медицинской реформе.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в ходе представления портфеля программ и направлений деятельности Агентства США по международному развитию (USAID) в Верховной Раде Украины.

«На следующей неделе мы переходим к рассмотрению последней из масштабных реформ - это медицинская реформа», - отметил Парубий и добавил, что эта реформа, возможно, вызвала больше всего дискуссий среди последних реформ.

Он отметил, что речь идет о реформе сферы медицины и здравоохранения, которая фактически не реформировалась 25 лет.

«Мы понимаем и знаем, какие риски могут быть при реализации этой реформы. И мы слышим многих критиков, которые говорят, что не всегда мы можем просчитать последствия: как оно заработает, как оно повлияет на судьбу простых людей», - отметил председатель парламента.

В то же время Парубий добавил: «Я верю и надеюсь, что мы достойно сможем пройти этот путь, и тоже выйти на положительное решение».

Как известно, Верховная Рада будет работать в пленарном режиме с 17 по 20 октября.